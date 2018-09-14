Freni boşalan kamyon paniğe neden oldu

Milas Sanayi Sitesi'nde park halindeyken freni boşalan kamyon, bir marketin tabelasını devirdikten sonra çukura girerek durabildi. Şans eseri yaralananın kimsenin olmadığı kazada, markette maddi hasar meydana geldi.

Milas Sanayi Sitesi'nde Karadağ Caddesi'nde yaşanan kazada, park halindeki 48 LL 535 plakalı kamyon birden freninin boşalması sonucu hareket etmeye başladı. Hızla ilerlemeye başlayan kamyonu görenler büyük bir panik yaşarken, kamyon yoldaki bir çukura girerek durdu. Bu sırada bir marketin tabelasını deviren kamyon, iş yerinde maddi hasara neden oldu. Markettekilerin korku dolu dakikalar yaşadığı olayda şans eseri yaralanan kimsenin olmaması herkesi sevindirdi. Öte yandan kamyonun çukurdan çıkarılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.