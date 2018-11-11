İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Freni çekilmeyen minibüs bir evin üstüne düştü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeden park ettiği minibüs harekete geçince uçurumdan düşerek ardından bir evin duvarına çarparak durabildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeden park ettiği minibüs harekete geçince uçurumdan düşerek ardından bir evin duvarına çarparak durabildi.


Edinilen bilgiye göre; İbrahim E. yönetimindeki 34 EH 1216 plakalı minibüs, mola vermek amacıyla Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'ndeki Aşıklar Tepesi mevkiinde yol kenarında durdu.


Frenini çekmeden park ettiği minibüsten inen İbrahim E. ve araçtakiler, yol kenarındaki seyir teraslarından ilçeyi seyrederken minibüs birden hareket etmeye başladı.


Yaklaşık 50 metre ilerleyen minibüs daha sonra yoldan çıkarak uçuruma devrildi. Düştüğü yerde yaklaşık 30 metre sürüklenen minibüs bir evin duvarına çarparak durdu. Minibüsün çarptığı evde kaza sırasında kimsenin olmadığı öğrenildi. Şans eseri kimsenin yaralanamadığı kazada minibüs, polis ekiplerinin incelemesinin ardından vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.