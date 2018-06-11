Freni patlayan kamyon araçları ezdi, işyerlerine daldı

Edinilen bilgiye göre Hasan Akkuş yönetimindeki 48 TF 820 plakalı kamyon Milas’ta Gümüşkesen Mahallesi’nden şehir merkezine doğru seyir halinde iken kamyonunun freni patladı. Freni patlayan yol güzergahı üzerindeki araçlardan seyir halinde olan 48 PM 917 plakalı kamyonet, 48 KG 017, 06 FZ 5429 plakalı araca ve park halindeki 48 NY 354 ve 48 ACK 07 plakalı araçlara çarptı. Çarpma sonrası araçlarda büyük hasar oluştu. Araçlara çarparak duramayan kamyon bu defa sokak üzerinde iki işyerine de girerek büyük hasara neden oldu. Olay sonrası ortalık savaş alanına dönerken, kaza sonrası Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat kaza mahalline gelerek esnaflardan ve araç sahiplerinden bilgi aldı.

Kaza sonrası trafik ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.