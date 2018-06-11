Kazada, kamyon şoförü dahil 3 kişi hafif yaralandı. Şans eseri kimsenin ölmediği ve güvenlik kameralarına yansıyan olayda ortalık adeta savaş alanına dönerken, 5 araç hurdaya çevrildi.

Kaza, Hacıilyas Mahallesi, Gümüşken Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa aşağı şehir merkezine doğru seyir halinde bulunan Hasan Akkuş idaresindeki 48 TF 820 plakalı kum yüklü kamyonun bilinmeyen bir nedenle freni patladı. Üst üste korna çalarak rampa aşağı inerken hızlanan kamyon ilk olarak güzergah üzerinde seyir halinde bulunan 48 KG 017, 06 FZ 5429, 48 PM 917 plakalı araçlara, park halindeki 33 NY 354, 48 ACK 07 plakalı araçlara çarptı ve daha sonra cadde üzerinde yer alan iki işyerine çarparak durabildi.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından ortalık adeta savaş alanına dönerken, çarpma sonrası araçlarda ve iş yerlerinde büyük hasar oluştu. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü Hasan Akkuş, 06 FZ 5429 plakalı araçta bulunan Oğuz Eskici (55), Fahriye Fazilet Eskici sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza sonrası, olay yerine gelen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat esnaflardan ve araç sahiplerinden bilgi aldı. Trafik ekipleri tarafından yapılan inceleme ve çalışmanın ardından trafiğe kapanan cadde yeniden açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.