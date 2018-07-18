Fuhuş operasyonuna 6 tutuklama

Firardaki 2 kişinin arama çalışmaları devam ediyor.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yabancı uyruklu kadınları otel odalarında zorla alıkoyarak fuhuş yapmaya zorladıkları belirlenen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 kişiden 13’ü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.S, E.U, S.D, B.D, Ş.S. ve M.A.S. tutuklanırken, K.Ö, M.Ş, ve J.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.K, S.Ş, D.D ve E.Ö. mahkemece serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında fuhuş yaptıkları öne sürülen 13 yabancı uyruklu kadın da sınır dışı edildi. Firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.