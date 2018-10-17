‘Futbolun Efsaneleri' Muğla'da

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor” projesi kapsamında projeye destek veren Türk futbolunun efsane isimleri Trabzonsporlu Hami Mandıralı, Beşiktaş'lı Ali Gültiken, Fenerbahçeli Oğuz Çetin ve Galatasaraylı Ergün Pembe Muğla'da gençlerle futbol maçı yaptı.

Gençlerle maç

Proje kapsamında ilk olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde “Geçmişten Günümüze Deneyimler ile Futbol” konulu panel düzenlendi. Futbolun efsaneleri Üniversitenin ardından Menteşe sinema sokağı ve Yağcılar İşhanında halkla bir araya geldiler. Program, Muğla Atatürk Stadyumu'nda efsane futbolcular ile Muğla Gençlik ve Spor Kulübü U12, engelli futbolcular, Muğlaspor genç takım karması, sevgi evleri ile şehit ve gazi aileleri çocukları, cezaevi hükümlüleri ve Muğla protokolü arasında 10'ar dakikalık gösteri maçına çıktı. Maçın hakemliğini ise eski milli hakemlerden Mutlu Çelik yaptı. Muğla Atatürk stadında futbolun efsaneleri ile gerçekleşen maçın ardından gençlere futbol topu ve forma hediye edildi.

“Amacımız gençlere katkı sağlayabilmek”

Organizasyon hakkında bilgi veren Eski Milli Futbolcu Beşiktaşlı Ali Gültiken, “Hayatımızın gerçeği gençlerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız. Tabi ki onlara bir katkı sağlayabilmek, onların eğitimine, hayat görüşüne, vizyonlarına bir katkı sağlayabilmek, küçük bir dokunuş yapabilmek adına böyle bir fırsat oluşturuldu bakanlıklarımız tarafından. Bugün gençlerle, çeşitli yaş gruplarından gençlerle beraberiz. Onlarla panel yapıyoruz, yemekler yiyoruz, sohbet ediyoruz, top oynuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Yarın cezaevindeki gençlerimiz ile beraber olacağız. Orası biraz daha zor. Hayatın içerisinde daha farklı sıkıntılarla mücadele ediyorlar. Onların hayatında yeni bir çıkış noktası, yeni bir bakış açışı oluşturmak adına da böyle bir zamanı kendi adımıza değerlendirmeye çalışıyoruz. Umut ediyoruz ki, dokunuyoruzdur, bir şeyleri değiştirmeye gücümüz yetiyordur diye dua ediyoruz. Ama sonucuna baktığımızda işin ucunda gençlerimiz var, onların istikbali var, onların bundan sonraki hayata hazırlanması var. Bu işin içerisinde sporun en güzel merkez olduğunu biliyoruz. Onu anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

“Keyif ile yapıyoruz”

Eski Milli futbolcu Hami Mandıralı ise, “Adalet Bakanlığımız ve Spor Bakanlığımız karşılıklı bu organizasyonu yapıyor. Yemek yiyoruz gençlerle, panel yapıyoruz, arkasından maç yapıyoruz. Onlarla güzel bir gün geçiriyoruz. Bizim için de çok keyifli oluyor. Değişik bir hayat oluyor bizim için. Yarın Cezaevine gideceğiz. Genç hükümlüler ile buluşacağız. Onlar için de güzel bir anı oluyor, bizim için de. Güzel bir 5-6 saat geçiriyoruz. Onlarda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Yaşanmışlıklarımızı, tecrübelerimizi anlatıyoruz. Onlar soruyor biz cevaplıyoruz. Karşılıklı diyalog olunca güzel bir gün geçirmiş oluyoruz. Hem de onlar bazı şeyleri kafalarından arındırıyorlar. O anlık da olsa 5 saatlik de olsa onlara bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Biz keyif ile yapıyoruz. Adalet Bakanlığımıza ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum” dedi.