Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 16:13

Ganalı 10 numara Ortaca’da

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Ortaca Belediyespor, Ganalı orta saha oyuncusu Eric Agyei ile sözleşme imzaladı.

Ganalı 10 numara Ortaca’da

18 Temmuz 2018 16:13


Ortaca Belediyespor yönetim kurulu üyeleri Aziz Abay ve Ferhat Ontaş’ın katıldığı imza töreni ile Ganalı oyuncu siyah-beyazlıların kadrosuna katıldı.


1993 doğumlu Eric Agyei, daha önce Artvin Hopaspor ve Ünye 1957 Spor’da forma giydi. Özellikle, Ünye’de forma giydiği dönemde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Eric, “10 numara” pozisyonundaki etkili oyunu ile futbolseverlerin beğenisini kazandı.


Saha içinde gösterdiği performansın yanı sıra saha dışındaki sempatik tavırları ile oynadığı kulüp taraftarlarının sevgisini kazanan Eric Agyei, BAL’da geçen sezon 3 gol, 5 asist ile başarılı bir grafik çizdi.


Eric Agyei, Ortaca Belediyespor kadrosuna katılmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, takım arkadaşları ile birlikte yeni sezonda başarılı olacaklarına inandığını dile getirdi.


Ortaca Belediyespor yönetim kurulu üyesi Aziz Abay, orta sahada hücuma dönük oynadığı futbolla Ganalı oyuncunun takımlarına katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.


İç transferde devam ediyor


Diğer yandan, geçen sezon Ortaca Belediyespor forması giyen orta saha oyuncusu Ahmet Özgür Elmas’da yeni sezon için tekrar siyah-beyazlılar ile anlaştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç