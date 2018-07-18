Ganalı 10 numara Ortaca’da

Ortaca Belediyespor yönetim kurulu üyeleri Aziz Abay ve Ferhat Ontaş’ın katıldığı imza töreni ile Ganalı oyuncu siyah-beyazlıların kadrosuna katıldı.

1993 doğumlu Eric Agyei, daha önce Artvin Hopaspor ve Ünye 1957 Spor’da forma giydi. Özellikle, Ünye’de forma giydiği dönemde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Eric, “10 numara” pozisyonundaki etkili oyunu ile futbolseverlerin beğenisini kazandı.

Saha içinde gösterdiği performansın yanı sıra saha dışındaki sempatik tavırları ile oynadığı kulüp taraftarlarının sevgisini kazanan Eric Agyei, BAL’da geçen sezon 3 gol, 5 asist ile başarılı bir grafik çizdi.

Eric Agyei, Ortaca Belediyespor kadrosuna katılmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, takım arkadaşları ile birlikte yeni sezonda başarılı olacaklarına inandığını dile getirdi.

Ortaca Belediyespor yönetim kurulu üyesi Aziz Abay, orta sahada hücuma dönük oynadığı futbolla Ganalı oyuncunun takımlarına katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

İç transferde devam ediyor

Diğer yandan, geçen sezon Ortaca Belediyespor forması giyen orta saha oyuncusu Ahmet Özgür Elmas’da yeni sezon için tekrar siyah-beyazlılar ile anlaştı.