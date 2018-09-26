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Gaz kaçağı evi yaktı

Muğla’nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi Genekler Mevkisinde kargir evde çıkan yangında eşyalar tamamen kullanılmaz hale geldi.

Muğla'nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi Genekler Mevkisinde kargir evde çıkan yangında eşyalar tamamen kullanılmaz hale geldi.


112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yatağan Grup ekipleri ve 112 Acil Servis yönlendirildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler de ev yangınına sevk edilirken, ahşap çatılı evde alevler binayı tamamen sardı.


Yapılan müdahale sonrası yapılan incelemede, ev sahibi İsmail Genek, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, yataklar, evin ahşap taban tahtaları tamamen yandı. Yangının evdeki LPG tüpünün gaz kaçırması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

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