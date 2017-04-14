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14 Nisan 2017 12:46

Gaziler anavatana döndü

Muğla Büyükşehir Belediyesinin Kıbrıs Barış Harekatına katılan gaziler için düzenlediği “Muğlalı Gaziler Kıbrıs’ta” gezisi, gazilerin 43 yıl sonra barış getirdikleri topraklardaki duydukları gurur ve duygusal hatıraları ile sona erdi.

Gaziler anavatana döndü

14 Nisan 2017 12:46


Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla’da yaşayan ve Kıbrıs Barış Harekatına katılan 159 Kıbrıs gazisini 43 yıl sonra barış getirmek için çıktıkları adaya uğurlamıştı.


Muğlalı Kıbrıs Gazileri, 2 gün süren Kıbrıs gezisinde; Karaoğlanoğlu Şehitliği, Çıkartma Plajı, Açık Hava Müzesi, Boğaz Şehitliği, Girne Kapısı, Barbarlık Müzesi, Selimiye Cami, Büyükhan, Katliam Köyleri, Namık Kemal Zindanı, Kapalı Maraş Bölgesi gibi savaştıkları alanları ve şehit arkadaşlarının yattığı şehitlikleri ziyaret ettiler.


43 yıl sonra barış getirmek için geldikleri adaya tekrar gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Muğlalı Gaziler, ilk günkü gibi heyecanlı ve gururlu olduklarını söylediler ve kendilerine bu imkânı sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’e teşekkür ettiler.



Karaoğlanoğlu Şehitliği’nde adaya beraber çıktıkları, aynı tertip silah arkadaşlarının yattığı şehitliği ziyaret ederek dua eden gaziler duygusal anlar yaşadılar. Kıbrıs Barış Harekâtı’nda halktan çok destek gördüklerini, halkın kendilerini coşku ile karşılamalarını unutamadıklarını söyleyen gaziler savaşın acımasızlığını, insanlık ayıbının yaşandığı Kıbrıs’a barış getirmenin kendileri için ömür boyu gurur kaynağı olacağını söylediler.


73’e 3 tertip, Muğlalı şehit Osman Dağlı’nın mezarını bulan gazi de hemşerisi ve asker arkadaşını 43 yıl sonra ziyaret ederek, ona dua etmenin huzurunu yaşadığını söyledi ve kendilerine bu olanağı sağlayan Başkan Gürün’e teşekkür etti.



Kıbrıs Barış Harekatının dünya ve Türkiye açısından çok önemli olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün; Türkiye Cumhuriyetinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluşunda yaşanan acıların, birlik ve beraberliğin hep hatırlanması ve yeni nesillere anlatılması gerektiğini söyledi.


Gürün, gazilerin özel anlarını belgesel haline getirileceğini bildirerek “Muğlalı Kıbrıs gazilerimizi 43 yıl önce barışı sağlamak için gittikleri adayı ziyaret etmeleri için uğurlamıştık. Gazilerimiz tekrar o topraklara ayak basarak hatıralarını tekrar yaşadılar ve omuz omuza çarpıştıkları şehit arkadaşlarını ziyaret ettiler. O günleri unutmamalı, yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kolay kurulmadı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Bu nedenle Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımıza yönelik Anıtkabir ve Çanakkale gezilerinden sonra gazilerimizi Kıbrıs’a yollayarak onlara vefa borcumuzu bir nebze olsun ödemek istedik. Gazilerimiz sağlıkla Kıbrıs’a gidip geldiler. Bu özel anları belgesel haline getirerek tarihe tanıklık edenlerle birlikte gelecek kuşaklara anlatacağız” dedi.




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