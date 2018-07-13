Geçici Hayvan Bakımevi hizmete açıldı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Akçaova-Yeşilyurt Mahalleleri yolu üzerinde 37 bin 349 m2 alan arazi üzerine inşa edilen Geçici Hayvan Bakımevi’nde ilk kabul ünitesi, yavrulu anne bakım ünitesi, karantina ünitesi, muayene ünitesi, ameliyathane ünitesi, müşahede ünitesi, kedi üniteleri, açık-kapalı kafesler ve doğal yaşam park alanları bulunuyor.

Muğla’nın 13 ilçesine hizmet verecek olan bakım merkezinin açılışında konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Sistem 13 ilçeye hitap eden bir sistem. Sadece köpekler değil, aynı zamanda kediler ile ilgili de bölümümüz var. Aynı şekilde 2011 yılında alanın ormandan tahsisi için çalışma başlattık. Onayı ise 7 yıl sonra, yani 2018’de alabildik ve hemen ardından tesisi Muğla’mıza kazandırdık. Bu merkezin yapımı kişisel bir kararın ürünü değil. Muğla’nın tabiata ve hayvanlara ne kadar saygılı olduğunu biliyoruz. Bu merkez aslında bir tespitin sonucu. Biz kentin isteğini yerine getirdik” dedi.

Gürün: “Köpekler karne hediyesi olmamalı”

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün konuşmasının devamında, “Vatandaş sokakta hayvan istemiyor. Fakat kanun bize, sokaktaki hayvanın bakımını yaptıktan sonra aynı yerine geri bırakmamız gerektiğini emrediyor. Bununla ilgili kanun değişikliği yapılmalı. Hayvan sahipleri hayvanlarını nüfusuna geçirmeli ve sürekli kontrolle bu sahiplenmeler denetlenmeli. Ayrıca kontrol dışı üretimin kontrol altına alınması gerekiyor. Halkımızın da köpekleri çocuklarına karne hediyesi olarak almamaları gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda yasa değişikliği için önerilerimizi gerekli yerlere gönderdik” diye ifade etti.

Konuşmaların ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarafından Geçici Hayvan Bakımevinden ilk sahiplendirilen ‘Merlin’ isimli köpeği sahiplenen Ebubekir Karadağ isimli vatandaşa teşekkür sertifikası verildi. Daha sonra Geçici Hayvan Bakımevi görevliler tarafından katılımcılara tanıtıldı.

Ardından Geçici Hayvan Bakımevi kurdela kesimi ile açıldı. Katılımcılar hayvan bakım evini gezerek bilgilendirildiler.