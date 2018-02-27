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27 Şubat 2018 18:10

Gelinini öldürüp ve oğlunu yaralayan baba tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, tartıştığı gelinini av tüfeği ile öldürüp oğlunu yaralayan zanlı tutuklandı.

Gelinini öldürüp ve oğlunu yaralayan baba tutuklandı

27 Şubat 2018 18:10


Olay, Fethiye’nin Çatalarık Mahallesi Osman Kaya Bulvarı üzerinde bulunan bir pide salonunda dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Fahrettin H. tartıştığı gelini Serpil (44) ve oğlu Salih H.’ye (48) av tüfeğiyle ateş etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan gelin Serpil H. hayatını kaybetti.


Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri tarafından ifadesi alınan zanlı Fahrettin H., ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin cinayeti neden işlediğini sorduğu zanlı, "Pişmanım. Olay ile ilgili bir şey hatırlamıyorum. Torunum başıma sopa ile vurdu’’ dedi.


Cinayet zanlısı Fahrettin H., çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmek" suçundan tutuklanarak Eşen T tipi kapalı Cezaevine gönderildi.




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