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18 Haziran 2018 15:14

Genç çiftçilere 5 milyon 940 bin lira destek

-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan Genç Çiftçi projesi kapsamında 2018 yılında hibe almaya hak kazanan 198 adet genç çiftçiye, 5 milyon 940 bin lira destek verildi.

Genç çiftçilere 5 milyon 940 bin lira destek

18 Haziran 2018 15:14



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca "Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik" uygulanan, kırsal kalkınma destekleri kapsamında Genç Çiftçi 2. Etap projeleri tamamlandı.


Proje sonucunda 2018 yılında 198 adet genç çiftçi hibe almaya hak kazanarak,toplam yapılan destek 5 milyon 940 bin lira oldu.


Buna göre 92 adet büyükbaş hayvancılık projesi, 50 adet ise küçükbaş hayvan projesi, 38 adet arıcılık projesi, 7 adet, mantarcılık projesi, 6 adet kanatlı, 2 adet örtü altı yetiştiricilik, 2 adet ipekböcekçiliği projesi ile 1 adet bağcılık projesi destek almayı hak kazandı.


Genç Çiftçi Desteklemesi Projesi kapsamında 198 adet projeden desteklerinin tamamı dağıtılarak hayata geçmesi sağlandı. Ayrıca Muğla İl ve İlçe Müdürlüklerince destek alan çiftçilere projeleri konusunda eğitimler verilerek ve teknik destek sağlanarak daha verimli ve daha etkin proje yürütmelerine olanak tanındı.


İl Müdürü Şakir Fırat Erkal Genç Çiftçi Projelerini yakından takip ettiğini, hayvan dağıtımının hemen hemen hepsinde bulunduğunu ve hayata geçen projelerin işletme kontrollerinin İl ve İlçe Müdürlüğü personeli tarafından yapılacağını, aynı zamanda bu takiplerin rehberlik amaçlı olacağını ve teknik desteğin sağlanacağını ifade etti. Genç Çiftçi Desteğinin kırsal nüfusun gençleştirilmesi anlamında büyük önem taşıdığını dile getiren Erkal, ülke ekonomisinin kırsalda sürdürülebilirliği açısından da bu projenin gerekli olduğunu vurguladı.




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