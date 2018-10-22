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Genç futbolcular trafik kazasında hayatını kaybeden antrenörünü unutmadı

Muğla U12 Ligi C Grubu ekiplerinden Ortaca Esnafspor, ligin 4.

hafta mücadelesinde Beldibispor'u konuk etti.


Geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği trafik kazası sonrasında yaşamını yitiren Dalaman Gençlikspor futbolcusu ve aynı zamanda Ortaca Altınordu Futbol Okulu antrenörü olan 20 yaşındaki Mustafa Uğurcan Sarı, maç öncesinde futbolcuları ve antrenör dostları tarafından anıldı.


Antrenörleri Mustafa Uğurcan Sarı'nın fotoğrafının basılı olduğu formayla sahaya çıkan minik futbolcular, hocalarını asla unutmayacaklarının mesajını verdi.


Ortaca Esnafspor'un Beldibispor'u 8-0 mağlup ettiği karşılaşmada goller Tuğrul Kaan Akkaya(2), Tarık Menengeç(2), Demir Dönmez(2), Mehmet Efe Gün ve Ömer Güçlü'den geldi.


Ortaca Esnafspor antrenörü Nevzat Sönmez aldıkları bu galibiyeti elim bir kaza sonrası hayatını kaybeden genç antrenörleri Mustafa Uğurcan Sarı'ya armağan ettiklerini belirterek, onu asla unutmayacaklarını dile getirdi.

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