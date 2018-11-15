Genç işadamları İstanbul'da buluşuyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen MÜSİAD EXPO kapsamında Genç MÜSİAD tarafından Uluslar arası genç işadamları İstanbul'da bir araya geliyor.

Genç MÜSİAD Muğla Başkanı İbrahim Furkan Akkartal iki yılda bir Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK) düzenlendiğini belirtti. Akkartal, “Uluslararası Genç İşadamları Kongresi Genç MÜSİAD tarafından organize edilen her yıl farklı bir konunun ele alındığı, farklı coğrafyalardan binlerce genç işadamının, girişimcinin ve akademisyenlerin katıldığı iki yılda bir düzenlenen uluslararası bir organizasyon. 24 Kasım'da 6'ıncı Uluslararası Genç İşadamları kongresi ‘İşin Başında Gençler Var' sloganıyla, ‘Gençlik, Girişimcilik ve Bilgi Ekonomisi' konularında paneller, Mini Fuar ve Genç Beyinlere yönelik Girişimci-Yatırımcı buluşmaları yapılacaktır. Ayrıca girişimcilere yönelik destekleyici içerikle zenginleştirilecek. Kongreye yaklaşık 5 bin genç işadamının katılmasını bekliyoruz. Uluslar arası Genç İşadamları Kongresini (UGİK) Genç MÜSİAD'ın imza projelerinden birisi haline getirdik” dedi.