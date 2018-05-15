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15 Mayıs 2018 09:48

Genç Kalemler sezon finalini şiir dinletisi ile yaptı

Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ’’Genç Kalemler’’ projesi kapsamında öğrenciler şiir ve müzik dinletisi sundu.

Genç Kalemler sezon finalini şiir dinletisi ile yaptı

15 Mayıs 2018 09:48


Ortaca Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte, ilçenin çeşitli okullarından seçilen öğrencilerin sunduğu Türk edebiyatının önemli şairlerinin şiirlerinin yanı sıra keman ve saz ile enstrümantal müzik dinletisi izleyenlerin beğenisini topladı.


Öğrencilerin gayet güzel bir şiir dinletisi etkinliği gerçekleştirdiğini söyleyen Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Küçükünal, programda yaptığı konuşmada; “Edebiyat ve sanatın çocuklarımızı geliştireceğini düşündüğümüz için öğrencilerimize edebiyatı, şiiri ve sanatı sevdirmeyi amaçlıyoruz. Bu güzel akşam için öğrencilerimize ve onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.


Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Küçükünal’ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ekrem Gürhan, Bayram Topçu, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.




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