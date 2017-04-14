Genç kalemlerin dilinden 15 Temmuz

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM 15 Temmuz Şehitler Salonunda düzenlenen törene Vali Amir Çiçek, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve öğrenciler katıldı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Genç Kalemler projesi kapsamında ‘Genç Yarışmaya 800’ün üzerinde eser katılırken, katılan ve değerlendirmeye alınan 122 eser arasından seçilen ilk 4 eserin ödüllendirildi. Ödül töreninde konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, Türkiye Cumhuriyet’i devletinin bizlere emanet edildiğini ve bu Cumhuriyet’i ilelebet yaşatacaklarını, aynı şekilde bayrağın da kutsal olduğunu belirterek, “Değerli gençler bunları niye söylüyordum. Bu kutsallar, bu emanetler 15 Temmuz 2016’da, o Cuma günü bu hainler Türkiye’de darbe yapmaya kalktı. 15 Temmuz çok yakın bir tarihtir. Bunu bizzat hepimiz yaşadık ama ders almamız gerekiyor. Dersimizi her bu anları yaşatarak çalışacağız ve yaşatmak zorundayız. Özellikle bununla ilgili genç kalemlerin bunu yazmasını istedik. Genç kalemlerin dilinden, genç kalemlerin mürekkebinden 15 Temmuz’u duymak istedik. Muğla odaklı ama Türkiye’nin bütün illerinde bu duyuruldu. İllerde kurulan değerlendirme komisyonları değerlendirdi. Bu yarışmada 800’e yakın genç kalemimizin eseri değerlendirildi” dedi.

Yarışmada Karaman Larende Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Furkan Şaşma birinci, Zonguldak Alaplı İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi Dilan Yazıcıoğlu ikinci ve İstanbul Fatih Vefa Lisesi öğrencisi Aslıhan Aydoğan üçüncü olarak ödüle layık görüldü. Yarışmada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Ödülü Milas Gürey Lök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Yılgörcan Güçlü’nün ödülü Vali Amir Çiçek tarafından verildi.