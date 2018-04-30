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30 Nisan 2018 18:05

Genç müteahhit damatlığıyla gözyaşları içerisinde uğurlandı

Muğla’nın Milas ilçesinde geçirmiş olduğu elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ilçenin tanınmış simalarından genç müteahhit Alper Özler, gözyaşları içerisinde damatlığıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Genç müteahhit damatlığıyla gözyaşları içerisinde uğurlandı

30 Nisan 2018 18:05


Milas’ta Atatürk Bulvarı, Meteoroloji Gözlem Sahası önünde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada şehir merkezi istikametine doğru seyir halinde bulunan bir otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden 31 yaşındaki Alper Özler’in cansız bedeni son kez evinin önüne getirildikten sonra cenaze namazı için Ulu Cami’ye götürüldü.


Özler’in cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Milas Şehir Mezarlığı’na defnedildi. Alper Özler’in cenaze namazına; Muğla Milletvekilleri İrfettin Akar, Fevzi Topuz, Akın Üstündağ, Nurettin Demir, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, belediye meclis üyeleri, siyasi parti, sivil toplum örgütü ve spor camiası yöneticileri, muhasebeciler, mahalle muhtarları, çok sayıda seveni ve Özler ailesinin yakınları katıldı.


Düğünü için hazırlanıyordu


Öte yandan genç müteahhit Özler’in yakın bir süre önce nikahlandığı ve Temmuz ayı içerisinde yapılacak olan düğünü için hazırlık yaptığı öğrenildi. Özler’in cansız bedeni evinin önüne son kez getirildiği sırada damatlık gömleğinin tabut üzerine örtülmesi sonrası tüm yakınları ve sevenlerini gözyaşlarına boğuldu.




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