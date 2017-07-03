Genç yüzücü kabotaj kutlamalarında boğulma tehlikesi atlattı

Edinilen bilgiye göre; Kobataj ve Denizcilik Bayramı kutlamaları kapsmında yapılan yarışlarda denizde dip dalma yarışlarına katılan Çetin Çetiner (18), dipten çıkmayınca boğulma tehlikesi olduğu anlaşıldı. Hemen denize atlayan görevliler, çok miktarda su yuttuğu anlaşılan Çetin Çetiner’i denizden çıkararak ilk müdahaleyi yaptı. Tüm çabalara rağmen kendine gelmeyen genç yüzücü, Datça’da yapılan ilk tedavisinin ardından Marmaris Devlet Hastanesine sevk edildi. Çetin Çetiner’in kendine geldiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Yüzme yarışında boğulma tehlikesi geçiren gence, sağlık ekiplerinin geç müdahale etttiğini iddia eden vatandaşlar, Datça’da 1 acil servis ekibinin görev yapmasının yetersiz olduğunu savundu. Vatandaşlar, yaz aylarında yoğun bir turizm hareketinin yaşandığı Datça’ya ambulans ve sağlık ekibi takviyesi yapılması gerektğini savundu.

Öte yandan; boğulma tehlikesi geçiren genç yüzücü Çetin Çetiner’in abisi Bahadır Çetiner geçen yıl Datça Kargı koyunda dip dalması sırasında boğularak hayatını kaybetmişti.