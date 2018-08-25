Geri dönüyorlar

Evlerine dönmek için bugünden itibaren yola çıkan vatandaşlar, dönüş yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Tatil boyunca adım atacak yer kalmayan Muğla sahillerinde tatil dönüşü başladı. Plajlar tamamen boşalırken, şezlonglar tamamen yabancı turistlere kaldı. Bayram boyunca gece ve gündüz insan seli görüntülere alışan ve neredeyse durma noktasına gelen turizm merkezlerinde tatilcilerin dönüşe geçmesiyle birlikte nefes alınmaya başladı. Erken saatlerde başlayan trafik öğleden sonra kilometrelerce kuyruğa neden olmaya başladı.

Fethiye, Bodrum, Marmaris ve çevredeki ilçelerden yola çıkan tatilciler Aydın-Denizli yolu akıllı kavşağına giden Menteşe girişinden başlayarak 10 kilometreye yakın kuyruğa neden oldu. Adım Adım ilerleyen trafik ortaya ilginç görüntüler çıkmasına neden oldu.