Diğer
Kategoriler
25 Ağustos 2018 15:11

Geri dönüyorlar

9 günlük bayram tatilini Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi Muğla’nın önemli turizm merkezlerinde geçiren tatilciler geri dönmeye başladı.

Geri dönüyorlar

25 Ağustos 2018 15:11

Evlerine dönmek için bugünden itibaren yola çıkan vatandaşlar, dönüş yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.


Tatil boyunca adım atacak yer kalmayan Muğla sahillerinde tatil dönüşü başladı. Plajlar tamamen boşalırken, şezlonglar tamamen yabancı turistlere kaldı. Bayram boyunca gece ve gündüz insan seli görüntülere alışan ve neredeyse durma noktasına gelen turizm merkezlerinde tatilcilerin dönüşe geçmesiyle birlikte nefes alınmaya başladı. Erken saatlerde başlayan trafik öğleden sonra kilometrelerce kuyruğa neden olmaya başladı.


Fethiye, Bodrum, Marmaris ve çevredeki ilçelerden yola çıkan tatilciler Aydın-Denizli yolu akıllı kavşağına giden Menteşe girişinden başlayarak 10 kilometreye yakın kuyruğa neden oldu. Adım Adım ilerleyen trafik ortaya ilginç görüntüler çıkmasına neden oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç