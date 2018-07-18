Geriye gitmek isteyen araç yayaya çarptı

Araç altında kalan yaya yaklaşık 4 metre sürüklendi.

Kaza, İsmetpaşa Mahallesi, Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hatice Altıntop isimli yaya, bölgedeki fırından alışveriş yaparak yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada fırının önünde geri manevra yapmak isteyen Ö.Y. idaresindeki 48 ACH 16 plakalı kapalı kasa kamyonet, yaya Altıntop’a çarparak yaklaşık dört metre sürükledi. Çevredeki vatandaşların araç sürücüsüne seslenmesiyle durumu fark eden sürücü hemen durdu.

Bölgedeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, Altıntop olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Araç sürücü, polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.