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29 Haziran 2017 18:37

GETOB bölgedeki otellere destek çağrısı yaptı

Marmaris İçmeler Mahallesinde Hotelus Royal i isimli otelin satış pazarlama müdürünün aynı odayı birçok müşteriye pazarlamasının ardından yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) tarafından yöredeki otellere çağrıda bulunularak mağdur tatilcilerin mağduriyetinin giderilmesine katkı bulunmaları istendi.

GETOB bölgedeki otellere destek çağrısı yaptı

29 Haziran 2017 18:37


Otel mühürlendi


GETOB tarafından paylaşılan çağrıda, “İçmeler’de bulunan Hotelus Royal isimli otelin satış-pazarlamasını yapan kişi tarafından aynı odanın birçok kişiye satışının yapılması ve paralarının tahsil edilerek ortadan kaybolması şeklinde meydana gelen ve bir anlamda dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Cumhuriyet Savcılığınca adli ve idari tahkikat başlatılmış olup tesis şu an belediye tarafından mühürlenmiştir” dedi.


Bölgeki otelle çağrı


GETOB tarafından yapılan açıklamanın devamında, “Bu olumsuzluk ilk bakışta mağdurları ve dolandırıcılığı yapan kişileri ilgilendiriyor gibi görünse de; Marmaris’in, Bölgemizin ve geniş ölçekte Ülkemizin imajını olumsuz etkileyeceğini takdir edersiniz. Bakınız ortada ciddi sayıda mağdur insanımız var. Bunların birçoğu belki de ilk defa Marmaris’te tatil yapacak olan kişilerdir. Biz bölge işletmeleri olarak bu krizin bir ucundan tutup mağdur olanlara indirimli olarak yer sağlarsak onların mağduriyetini bir anlamda gidermiş oluruz. Lütfen boş odalarınızı gözden geçirerek HotelUs Royal mağdurlarına makul indirimlerle yer açınız. Ve sizleri arayan mağdurlara anlayış göstererek yanlarında olduğumuzu hissettiriniz. Sizlerin bu desteği inanıyoruz ki gelecek dönemler için bölgemiz ve sizler adına tercih edilir olmamızın önünü daha da açacaktır” dedi.


Yardımcı olmak isteyen oteller GETOB’u arayacak


Bu bağlamda ofisimizi arayan HotelUs Royal mağdurlarını yönlendirmek üzere bir çalışma başlatıyoruz. Hangi tarihler arasında hangi konseptte oda verebilecekseniz fiyatı ile birlikte lütfen info@getob.org adresine ivedi bilgi veriniz. Bizler de bu bilgileri mağdurlarla paylaşabilelim. Haydi bölgemizin sürdürülebilir turizmi adına siz de bir adım atın” denildi.




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