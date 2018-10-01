GETOB, Gaziantep ile iç turizm kapısını araladı

Güney Ege'nin yerli turistten daha fazla yararlanması için Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) tarafından Ağustos ayı başında Gaziantep ile başlatılan ikili ilişkiler gelişiyor. Gaziantep ile karşılıklı gelişen ilişkiler sonrası Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Yönetim Kurulu üyeleri, Gaziantep TURSAB BYK Başkanı ve Seyahat Acentelerinden oluşan bir heyetle Muğla'ya gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundular.

Marmaris, Muğla, Ortaca ve Fethiye'de yetkililerle toplantılar ve görüşmeler yapan Gaziantep heyeti, bölge genelinde görülmesi gereken tarihi ve doğal güzellikleri yerinde inceleme fırsatı buldular.

Konu hakkında bilgi veren GETOB Müdürü Ö. Cahit Sarıbey, “Gaziantep Ticareti ve Sanayisi, Tarihi ve Kültürel değerleri, Gastronomisi ve ekonomisi ile birçok konuda ciddi potansiyele sahip bir ilimiz. GETOB Yönetim Kurulumuz bu potansiyelin turizm alanında bölgemiz için ciddi artıları olacağını düşünüyor. Bu bağlamda bölge olarak oluşturulan bir heyete dahil olarak Gaziantep iline yaptığımız bölge tanıtım ziyaretinde öncelikle direk tarifeli Uçak seferlerinin konulması yönündeki düşüncelerimizi ve Gaziantep'ten daha fazla turist ağırlamayı istediğimizi yerel yöneticilere, Ticaret Odası yetkililerine ve STK temsilcilerine aktarmıştık. Önerilerimizi oldukça önemli bulan ve kayda değer bulan ilgililer konu üzerinde bizden daha fazla çaba göstermeye başladılar. Neticede yaptığımız ziyarete karşılık olarak davetimiz üzerine Gaziantep Ticaret Odası Yönetimi bir heyet olarak bölgemize geldiler. Yapılan ikili görüşmeler ve toplantılar oldukça verimli geçti. Yapılan ziyaretler ve bölge gezileri misafirlerimizin beğenisini kazandı” dedi.

GETOB Müdürü Sarıbey “Çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen Kaymakamlarımıza, Belediye Başkanlarımıza, Ticaret Odası Başkanlarımıza, STK temsilcilerine ve konaklama ve ikramlar konusunda destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.