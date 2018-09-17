GETOB'tan Ralli teşekkürü

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Muğla'da düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın Marmaris, Muğla ve Türkiye'nin tanıtımına verilen katkı nedeniyle şampiyonaya katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Bülbüloğlu yaptığı açıklamada, “Bölgemizin ve ülkemizin tanıtımına, turizmine ve dolayısıyla ekonomisine çok büyük katkılar sağlayan WRC 2018 RallyTurkey-Marmaris'in gerçekleştirilmesi ve başarıyla neticelenmesi adına gösterilen performans ve olağanüstü gayretlerin yanı sıra maddi ve manevi özverili çabaları şahsım ve GETOB Yönetim ve Denetleme Kurulu adına yakinen takip ettik. Organizasyonun turizm sektörü başta olmak üzere tüm iş kolları için gerek ekonomik anlamda ve gerekse bilinirlilik adına olumlu yansımalarını önümüzdeki süreçte çok net göreceğimize inanıyorum. GETOB olarak; TOSFED'den önümüzdeki yıllarda, Uluslararası ve Ulusal birçok yarış ve faaliyetlerin bölgemiz dahilinde sergilenmesini ve sürekliliğini görmeyi istiyoruz. Verdiğimiz desteğin artarak devam edeceğini de biliniz. Bu vesile ile başta TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı ve TOSFED yetkililerine, yarışlara katılan tüm takımlara, pilotlara, destek ekiplerine, açılış seremonisinden kapanış sürecine kadar her aşamada ilgi ve desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, Valimize, Belediye Başkanlarımıza ilgili Bakanlıkların yetkililerine, kurum ve kuruluş temsilcilerine, emeği geçen ve katkı sağlayan herkese, değerli yarış sever izleyicilere, bölge yaşayanlarımıza ve tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.