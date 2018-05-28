Gezginci arıcılar yollara düşüyor

28 kiloluk tenekelerdeki balın 400-500 liraya alıcı bulduğunu ifade eden arıcılar, bal sezonundan oldukça umutlular.

Türkiye’deki en fazla arıcıya sahip olan ilçelerden biri olan Milas, arıcılık kayıt sistemine kayıtlı 810 arıcı ve toplam 160 bin kovan varlığıyla dikkat çekiyor. Çam balı üretimiyle doğal bir marka halini alan arıcılar; yıllık bal üretimlerini artırmak için her yıl başta Konya, Edirne, Kayseri, Sivas, Afyon, Denizli, Isparta ve Eskişehir gibi Anadolu illerine göçüyorlar.

aMilas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne başvurarak gerekli evrakları tamamlayan arıcılar, daha sonra kovanlarını tırlara yükleyerek aynı gün hemen yola çıkıyorlar. Kovanlardaki arıların zarar görmemesi için adeta zamanla yarışan arıcılar, çiçek yönünden zengin olan il ve ilçelere vardıklarında yine oldukça zor şartlarda üretim yapıyor. Temmuz ayının ortalarına kadar kekik, tirfil, akasya, kanola, yonca ve karaçalı balı için gurbette mücadele verecek olan arıcılar, daha sonra çam balı üretimi için memleketlerine dönecekler.

Gezginci arıcılık yaparak yıl içerisinde 2-3 defa bal sağımı yapabildiklerini söyleyen arıcılar, 28 kiloluk tenekelerdeki balın bu yıl 400 ila 500 liraya alıcı bulduğunu belirtiyor.

Arıcıların ve arıların bin bir emekle elde ettikleri doğanın şifa kaynağı bir ürünü olan bal, sağlık açısından saymakla bitmeyen faydalara sahip Milaslı arıcılardan bazıları şuanda Edirne’de yetişen ve şifalı olduğuna inanılan karaçalı bitkisinden bal elde ediyor. Eşiyle birlikte Edirne’nin, Bulgaristan’a sınır Suakacağı köyü merasına giden Milaslı arıcı Hikmet Yılmaz da 600’e yakın kovanıyla geçen yılki bal verimini artırmayı hedefliyor.

Yaklaşık 10 yıldır Trakya bölgesine gittiğini ifade eden Yılmaz, geçtiğimiz yıl 8 ton bal aldığını ve bu yıl 10 ton bal üretimi hedeflediğini belirterek şunları kaydetti: “Genelde ayçiçek balı üretimi için geliyorum ama bu sene karaçalı ile başladım. Yaklaşık 800 kilometre uzaktan eşimle birlikte buraya geldik. Burada yaklaşık 600’e yakın kovanımız var. Geçen yıl 4 ay içinde 8 ton bal ürettik. Bu yıl 10 ton bal üretimi bekliyoruz. Bir kovan 16 ila 30 kilo arasında bal veriyor.”