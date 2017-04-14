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14 Nisan 2017 14:04

Girişimciye 100 bin lira kredi desteği

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’nin (KOSGEB) yeni girişimci desteği programı ile iş planı kabul edilen girişimciler 100 bin lira kredi, 50 bin lira hibe alabilecek.

Girişimciye 100 bin lira kredi desteği

14 Nisan 2017 14:04


Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve KOSGEB iş birliği ile Muğla’da açılan kurslarda katılımcılara yeni girişimcilik desteği eğitimi veriliyor.


Ortaca Kent Konseyi toplantı salonunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Marangoz tarafından verilen iş planı hazırlama ve sunma eğitiminin sonunda katılım sertifikalarını alan kursiyerler KOSGEB’e başvurabilecek.


KOSGEB desteğini alabilmek için gerekli iş planı hazırlama ve sunma konusunda eğitim verdiklerini aktaran Prof. Dr. Mehmet Marangoz; “Başarılı girişimcilik için neler gerekir? Girişimcilikte pazarlama, finansman yönetimi ve üretim konularında güncel bilgileri katılımcı arkadaşlarımız ile paylaşıyoruz.” diye konuştu.


Prof. Dr. Marangoz, iş planı kabul edilen girişimcilerin 50 bin lira hibe desteğinden, 100 bin lira da 2 yıl geri ödemesiz 0 faizli kredi desteğinden yararlanabileceğini sözlerine ekledi. Eğitimin 4 gün süreceği öğrenildi.




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