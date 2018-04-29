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29 Nisan 2018 18:48

Global Run yarışlarında binlerce kişi ter döktü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 5’inci kez “Global Run Bodrum 2018” yarışları düzenlendi.

Global Run yarışlarında binlerce kişi ter döktü

29 Nisan 2018 18:48

Genç, yaşlı, çocuk yediden yetmişe binlerce kişinin katıldığı yarışlar renkli görüntülere sahne oldu.


Engelliler, Minikler, 5K ve 10K olmak üzere dört kategoride gerçekleşen yarışlarda yaklaşık bin sporcu yarıştı. Yarışma öncesi müzik eşliğinde koşunun antrenmanını yapan yarışmacılar daha sonra start çizgisine geldi. Genç-yaşlı, büyük-küçük her kesimden sporcu kıyasıya mücadele verdi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlik de yarışmayı bitiren herkese hatıra madalyaları verilirken dereceye girenlere ayrıca çeşitli hediyeler takdim edildi.


İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan Alper Demir 5 kilometrede genel sıralamada birinci olurken, kadınlarda ise Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Sebahat Akpınar birinci oldu. Yarışmada ferdi olarak mücadele eden Kenyalı atlet Hillary Kiptum Maiyo Kimaiyo erkeklerde birinciliği elde ederken, kadınlarda Daisy Jeptoo Kimeli birinci oldu.


Öte yandan yarışlarda elde edilen gelirin Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneğine bağışlanacağı öğrenildi.




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