Göçmen faciasından kurtulan Filistinli çocuk İzmir'e sevk edildi

Bodrum'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy Adasına kaçmaya çalışan teknenin batması sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiği olayda sağ kurtarılan ve hayati tehlikesi devam eden Filistinli çocuk İzmir'e sevk edildi.

Yunanistan'ın İstanköy Adasına geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan ‘Ela' isimli siber teknenin Bodrum'un Gümbet Mahallesi açıklarında alabora olması sonucu 10 yaşlarında 2 kız çocuğu hayatını kaybetmiş, 21 göçmen ise sağ olarak kurtarılmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan güvenlik güçleri, bağlantısı olduğu tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.

10 kişilik 6 metre uzunluğundaki fiber tekneye 34 göçmenin bindirilmesi sonucu yaşanan olayın ardından iskele kenarında bulunarak vatandaşlar ve polis tarafından kurtarılan üç çocuktan sonuncusu olan Filistin uyruklu 4 yaşındaki Ihap Ebucezar, hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine İzmir'e sevk edildi.