Göçmen kaçakçıları İstanbul ve Edirne’de yakalandı

B. ve Y.A. isimli şahıslar yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul ve Edirne illerinde yakalanarak Milas’a getirildi. Şahıslardan biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği’nce geçtiğimiz aylarda göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik geniş çaplı bir operasyon yapılmış, operasyon kapsamında Y.A. ve R.B. isimli şahıslar yakalanamamıştı. Yurt çapınca çıkarılan arama kaydı sonrası şahıslar, İstanbul ve Edirne’de yakalanarak Milas’a getirildiler. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye çıkarılan şahıslardan Y.A. tutuklanırken, R.B. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan Milas KOM Grup Amirliği’nce yapılan çalışmalarda T.Ö. isimli şahıstan 1 gram civarında metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem başlatıldı.