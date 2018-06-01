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01 Haziran 2018 16:42

Göçmen kaçakçıları İstanbul ve Edirne’de yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği’nce göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik olarak geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesi yakalanması mümkün olmayan R.

Göçmen kaçakçıları İstanbul ve Edirne’de yakalandı

01 Haziran 2018 16:42

B. ve Y.A. isimli şahıslar yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul ve Edirne illerinde yakalanarak Milas’a getirildi. Şahıslardan biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.


Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği’nce geçtiğimiz aylarda göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik geniş çaplı bir operasyon yapılmış, operasyon kapsamında Y.A. ve R.B. isimli şahıslar yakalanamamıştı. Yurt çapınca çıkarılan arama kaydı sonrası şahıslar, İstanbul ve Edirne’de yakalanarak Milas’a getirildiler. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye çıkarılan şahıslardan Y.A. tutuklanırken, R.B. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Öte yandan Milas KOM Grup Amirliği’nce yapılan çalışmalarda T.Ö. isimli şahıstan 1 gram civarında metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem başlatıldı.




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