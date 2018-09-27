Göçmenler sahte dolaşım belgesiyle yakalandı

Milas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Milas Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde gerçekleştirdikleri operasyonda sahte dolaşım belgesi bulunan 9 göçmeni yakaladı.
Milas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Milas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirdikleri operasyonda sahte dolaşım belgesi bulunan 9 göçmeni yakaladı.
Milas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde sahte dolaşım belgesine sahip olan göçmenlerin bulunduğunu belirleyen Milas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, dün terminalde operasyon düzenledi.
Son dönemdeki çalışmalarıyla göçmen kaçakçılığının önlenmesinde önemli bir rol oynayan Milas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, terminalde gerçekleştirilen operasyonda 2 erkek, 2 kadın yetişkin ile beraberindeki 5 çocuktan oluşan 9 kişilik göçmen kafilesini yakaladı.
Suriye uyruklu oldukları belirlenen sahte dolaşım belgesi bulunan göçmenler, daha sonra Milas Emniyet Müdürlüğü Şehit Yılmaz Mayuk Hizmet Binası'na götürüldü. Göçmenlerin işlemlerin ardından, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.