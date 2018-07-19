Göçük altındaki işçiler kokuya duyarlı köpekle aranıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, UMKE, jandarma ve şirkete ait tüm personel iş makineleri ve kokuya duyarlı köpekle kurtarma çalışmasını sürdürüyor.

İzmir İl Jandarma Komutanlığından kokuya duyarlı bir köpek helikopter ile Termik Santral içine indi. Jandarma ekipleri ile gelen kokuya duyarlı köpek göçük alanında kurtarma çalışmalarına katılacak.

Kurtarma çalışmalarına katılan AKUT ekibinden Sadettin Uslu yaptığı açıklamada, “Maalesef üzücü bir kaza yaşanmış içeride. Yaralı arkadaşlar hastaneye kaldırılmış. Şu anda ulaşılmaya çalışılan arkadaşlar var. Bu çalışmalar devam ediyor. İtfaiye, AFAD, AKUT, UMKE, jandarma bütün ekipler yoğun bir çalışma sürdürüyorlar. Derin bir çukur değil orası. Sadece enkazın olduğu yer bantların, kömür taşıma bantlarının olduğu yer. Yarım metre, 1 metre veya en fazla 2 metrelik bir yer. Ağırlıktan dolayı bir çökme var. Onların kaldırılması ile ilgili çalışma devam ediyor” dedi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise “Göçük altında kalan arkadaşlarımız bakım çalışması yapan arkadaşlarımız. 12 tanesi hastanede, beşi taburcu oldu. Birisinin durumu ağır. Önemli olan bu göçüğün altında olan vagonların altında 2 arkadaşımız var. Umudumuz bir an evvel onları bir an evvel almak” diye konuştu.

Göçük altında kalan bir işçinin yakını ağlamaklı halde santralin içine girerken, işçilerin vardiya değişimi de yapılmaya başlandı.