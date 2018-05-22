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22 Mayıs 2018 12:46

Gökcan: “Seçilebilecek tek kadın adayım”

Gazeteci Yelda Erol Gökcan, AK Parti’den 2.

Gökcan: “Seçilebilecek tek kadın adayım”

22 Mayıs 2018 12:46

sıra Muğla Milletvekili adayı oldu.


AK Parti Genel Merkezi tarafından hazırlanan aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilmesinin ardından AK Parti’nin Muğla Milletvekili adayları da belli oldu.


Gazeteci Yelda Erol Gökcan’ın ikinci sıradan aday gösterildiği listede, Mehmet Yavuz Demir ilk sırada, Muhittin Kayabaş ise üçüncü sırada yer aldı.


Adaylığının belli olmasından sonra kısa bir açıklama yapan AK Parti Muğla 2. Sıra Milletvekili Adayı Yelda Erol Gökcan, şunları söyledi: “Aday adaylığım sürecinde ve bugüne kadar bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Özellikle beni Muğla Milletvekili Adayı olarak uygun gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en içten şükranlarımı sunuyor ve teşekkür ediyorum. Muğla’da siyasi partilerin içinde seçilebilecek bir sırada tek kadın aday olduğumu özellikle vurgulamak istiyorum. Hedefim TBMM’de Muğla’da yaşayan kadınlarımızı temsil etmek. ”




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