Gökova'da son dalış Kargıcık Koyu'nda

Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, Gökova Koyları'nda bu yıl üçüncü kez gerçekleşen "Cevat Şakir'in İzinden Gökova'ya” deniz dibi temizliği çalışmalarını tamamladı.

2016 yılında “Cevat Şakir'in İzinden Gökova'ya” sloganıyla çalışmalara başlayan Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, etkinliğin son dalışını Kargıcık Koyu'nda gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren Kargıcık Koyu'ndaki temizlik çalışması sonunda denizden cam ve plastik şişe, bardak, tabak, kağıt, karton ve demir atıkları çıkarıldı. Yüz kiloya yakın atığın çıkartıldığı temizlik çalışmasında atık miktarının bir önceki yıllara oranla azaldığı gözlemlendi.

Bu sene Karacasöğüt Limanı, İngiliz Limanı, Tuzla, Yediadalar ve Kargıcık koylarının temizlendiği etkinlikte, tamamı Bodrum Belediyesi personeli olan 11 dalgıç görev aldı. Çalışmalara "Oğuz Bey" adlı ahşap tekne ile katı atık toplama teknesi "Venüs" de atıkların toplanmasını sağlayarak destek oldu.

Çevreye duyarlı, doğa dostu bir belediye olarak çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Bu güzel çalışmanın gerçekleşmesinde emeği geçen bütün personelime teşekkür ediyorum. Tabii bu çalışmalar yapılırken bize destek olan vatandaşlarımızı da unutmamak lazım. Bodrum turizminin vazgeçilmezlerinden olan mavi yolcuğun uğrak noktalarında her yıl yaptığımız çalışmayı bundan sonra da devam ettireceğiz. Her yıl daha az atıkla karşılaşıyor olmamız projenin amacına ulaştığının göstergesi" dedi.