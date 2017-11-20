Gökova’da Susam ve Bal şenliği

Ula’nın Akyaka mahallesinde düzenlenen şenliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş da katıldı.

600 ton üretim gerçekleşti

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Koç, “Susam, Gökova havzasında geleneksel ve organik koşullarda yetiştirilen, aroması farklı, coğrafi işaretlenmesi için başvurusu yapılmış spesifik bir ürünümüzdür. 9 bin dekar alanda bin ton susam üretiliyordu. Ama bu yıl 6 bin dekar alanda 600 ton civarında susam elde edilecek. Burada yetiştirilen susamın yağ oranı yüksek olduğu için Çin ve Japonya’ya ihracat yapılıyor. Piyasada kilosu 8 bin lira ile 15 bin lira arasında değişmektedir” dedi.

Gökova susamının yüzde 90’ı ihracat yapılıyor

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, “Gökova Susamı’nın özellikleri ve ihracata katkısından belki de farkında bile değiliz. Bu etkinlik bunun farkındalığını sağlayacağı için çok önemli. İkincisi, Gökova artık turizmde bir marka haline gelmiştir. Burada turizmde ilerlemeyi katkı sağlayacak olan doğal ürünler coğrafi işaret aldıktan sonra da biz turizmimizi çok daha iyi fiyata pazarlayabileceğiz. Gökova susamının yaklaşık yüzde 90’ını ihracata yönelik yetiştiriyoruz. Coğrafi işaret yayınlandıktan sonra bu fiyatların daha da arttığını göreceğiz” dedi.

“Genç nesil toprağı terk ediyor”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Gökova susamının Çin ve Japonya’ya ihraç edildiğini belirtti. Başkan Gürün, “Çinliler ve Japonlar, Gökova susamının değerini bilip, kendi ülkelerine Gökova susamı götürmek için geliyorlar. Çin ve Japonya Gökova Susamının değerini bizden daha iyi biliyor. Onun için farkındalık oluşturarak olan öncelikle kendi halkımız için bu tür etkinlikler çok önemli. Özellikle kırsaldaki üreticilerimizin genç nesli yanına alıp, toprağına sahip çıkmasını sağlamamız gerekiyor. Bunun için genç üreticilerimize toprağına sahip çıkması için teşvik etmemiz gerekir. Genç nesil Muğla’da toprağını terk ediyor, asgari ücretle başka işlerde turizm alanında çalışıyor. Gökova susamının değerini Çin ve Japonların gelmesinden sonra ancak kavrayabildik” dedi.

Konuşmaların ardından şenliğe katılan üreticilerin stantları gezildi. Şenliğe gelen vatandaşlara Gökova susamından üretilen simit ve bal ile susam helvası ikramında bulunuldu.