Gökyüzünde adrenalin dolu dakikalar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 19. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde akrobasi pilotlarının gösterisi izleyenlerin nefesini kesti. Gökyüzü şovları aksiyon kameraları tarafından görüntülendi.

Ölüdeniz'de gerçekleştirilen hava oyunlarına katılan akrobasi pilotları, adrenalin yüklü birbirinden ilginç akrobasi gösterileri sergiledi. 56 ülkeden 900 pilotunun katılımıyla gerçekleşen festival, nefes kesen gösterilere sahne olurken, festivalde dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan 3 günde yaklaşık 10 bin yamaç paraşütü havalandı. Gökyüzü dalışı, dünyadaki en yüksek slackline (ipte yürüme akrobasisi), yarasa adam uçuşu ve akrobasi gösterileri, Belkız Plajı'ndan izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Öte yandan festivalde nefes kesen gökyüzü gösterileri paraşüt pilotlarının aksiyon kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Akrobasi pilotlarının paraşütlerden kendilerini boşluğa bıraktığı anlar, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasıyla birlikte kameralara yansıdı.

Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Mete Atay gazetecilere yaptığı açıklama, Festivalde çok güzel bir noktaya gelindiğini söyledi. Üç günde yaklaşık 10 bin kişinin uçtuğunu dile getiren Atay "İnsanlar ikinci ve üçüncü gün festivale daha fazla katılım gösterdi. Yapılan bu festivalde bizler ve pilotlar çok memnun. Hiç kazamız olmadı. Çünkü bu sene çok daha farklı yarışmalar, etkinlikler izliyorlar. Sonuna kadar böyle gitmesi en büyük dileğimiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Festivale katılan akrobasi pilotlarının gösterileri izleyenlerin nefesini kestiğini kaydeden Atay, "Bu sene festivalde bir ilk gerçekleşiyor. Uçan Fransızlar diye bir gurup var. Uçan Fransızlar 3 kişiyle birden kalkıyor ve ona göre gösteriler yapıyor. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Bu tür gösteriler hava oyunlarına yeni bir imaj katıyor, zenginlik sağlıyor. Uluslararası rekabette Ölüdeniz Hava Oyunlarının çok daha iyi bir yere geldiğini gösteriyor" diye konuştu.