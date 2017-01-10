Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 17:58

“Golden Çetesi” yetim kaldı

“Golden Çetesi” yetim kaldı

10 Ocak 2017 17:58

Muğla’nın Bodrum ilçesinde “Golden Çetesi” olarak bilinen 12 köpeği ile yaşayan ve tüm aktivitelerini köpekleri ile gerçekleştiren 56 yaşındaki Şenol Özbakan hayatını kaybetti. Tüm yakınlarına ‘ben ölürsem köpeklerimi de iğne ile uyutun’ vasiyetinde bulunan Şenol Özbakan’ın vasiyeti duyanları şaşırttı.
Muğla Bodrum’da köpekleri ile aynı mekanı paylaşan ve gününün tamamını köpekleri ile geçiren 56 yaşındaki Şenol Özbakan, solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık bir haftadır Aydın’da tedavi gören Şenol Özbakan’ın ölümü sevenlerini üzerken Özbakan’ın yakınlarına ve tanıdıklarına köpeklerinin uyutulması yönündeki vasiyetinin yerine getirilip getirilmeyeceği merak konusu oldu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
8
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    8°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    7°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    7°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç