Golden çetesini sahiplendiğine bin pişman oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde “Golden Çetesi” olarak bilinen 12 köpeğin sahibi rahatsızlanıp hastaneye kaldırılınca sokakta kalan köpeklere emekli anestezi uzmanı Aylin Schwarz sahip çıktı. Köpeklerin sahibi ölünce 12 golden cinsi köpeği villasına alan Schwarz aldığı tehdit telefonları ve köpekleri Amerika’ya sattığı iddiaları üzerine gözyaşları içerisinde isyan etti.

Bodrum’da yaşayan emekli anestezi uzmanı Aylin Schwarz lüks villasının bahçesinde bulunan 2 odalı müştemilatını sahipleri vefat edince sokakta kalan 12 tane golden cinsi köpeğe tahsis etmişti. Köpeklere sahip çıkan Yıldız, gözyaşları içerinde golden çetesinin sahibinin öldüğünü söyledi. Köpeklerin adını kullanarak para kazanmak isteyen bazı gurupların kendisini arayarak tehdit ettiğini iddia etti.



“Köpekler kesinlikle uyutulmayacak”

Bodrum’da “Golden Çetesi” olarak bilinen 12 köpeği ile yaşayan ve tüm aktivitelerini köpekleri ile gerçekleştiren 56 yaşındaki Şenol Özbakan dün Aydın’da hayatını kaybetmişti. Tüm yakınlarına ‘ben ölürsem köpeklerimi de iğne ile uyutun’ vasiyetinde bulunan Özbakan’ın vasiyeti duyanları şaşırmıştı. Bunun üzerine köpeklerin uyutulmayacağını ve sahip çıkacaklarını söyleyen Schwarz, kesinlikle uyutma olmayacak, bu hayvanseverlik değil diyerek köpeklere sahip çıkacaklarını açıkladı.

Gözyaşları içerisinde açıklama yapan Schwarz sözlerini şöyle sürdürdü “Şenol Kaptanı kaybettik, hakkın rahmetine kavuştu. Geride bıraktığı Bodrum simgesi 12 Golden, bende yaşıyor. En iyi şekilde bakılıyorlar. Tedavileri oluyor. Veteriner kontrolünden geçiriliyorlar. Arkadaşımın ricası üzerine emanet olarak aldım, fakat aldığıma pişman ettiler beni. Ben hiçbir şekilde para toplamadım. Hiçbir yardım istemedim. Köpekler evet bana emanet. Bende kalmasını da isterim. Eğer ki kızı Yağmur (Özbakan) hanım, baba emaneti, yadigarıdır diyerek iyi şartlarda bakacaksa, saygı duyarım alabilir. Sadece Golden çetesi değil, binlerce hayvana bakıyorum. Mumcular, Pina Yarımadası, buralardaki hayvanlara da bakıyorum. Himayemde 300 hayvan var. 50’si sadece evimde muhafaza edebildiğim için burada. Çok çok üzgünüm. Golden Çetesi’i barınağa bırakılmasınlar diye, Yeşim Güngör bana emanet etti. Sosyal Medya hesabımı kapattılar. Tehdit telefonları alıyorum. Reklamcısın para topluyorsun diyorlar. Eğer bir yardım yapıyorsak Allahın huzurunda bırakın kabul olsun. Hiçbir yardım talep etmiyorum.



“Golden çetesini kimseye yem etmeyeceğim"

Golden çetesine özel mülkünde baktığını ve Amerikaya satıyor iddialarının asılsız olduğunu belirten Schwarz , “Sosyal medya hesaplarımı da kapattırdılar ve bunun gerekçesi de yeni bildirildi. Ben Goldenları Amerika’ya satıyormuşum. Goldenler burada. Onları satmaya ihtiyacım yok benim. Hayvanlar üzerinden geçimimi sağlayacak bir durumum yok. Bu konuda da gerekli başvuruları ve şikayetleri yapacağım. Golden Çetesini kimseye vermiyorum. Bu hayvanları da kimseye yem etmeyeceğim”dedi.



“Köpeklerden alınan tüyler İzmir’egönderildiİ”

Köpeklerden alınan tüylerle ve Özbakan’ın yaptığı boncuktan kolye İzmir’e gönderildi. Şenol Özbakan’ın ailesinin isteği üzerine köpeklerden tüyler ve kolyenin mezarına bırakılacağı bildirildi.