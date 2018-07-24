Bodrum Fikret Öztürk Başkanlık ve Regnum Golf & Club Bodrum Açılış Turnuvası önceki gün 2 bakanın katıldığı ödül töreni ile sonra erdi.

Ödül törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un dışında, Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz ile davetliler katıldı.

Üç günde 330 golfçunun sahaya çıktığı turnuvanın galibi Recep Turan olurken, ikinciliği İsmail Erdoğan, üçüncülüğü Mehmet Kazan aldı. Kazananlara ödüllerini Bakan Çavuşoğlu ile Bakan Ersoy verdi.

Ödül töreninde konuşma yapan Vali Esengül Civelek, “Bodruma teşrifleriyle bizleri onurlandıran Sayın Bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin Golf ve Turizm yatırımlarında öncü Öztürk Şirketler grubunun Bodrum’da hayat bulan yeni yatırımlarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Dünya çapında turnuvalara ev sahipliği yapacak uluslararası nitelikteki golf tesisleriyle birlikte, diğer yatırımlarını Bodrumumuza, İlimize, Ülkemize kazandıran değerli Öztürk ailesine teşekkür ediyorum. Gerçekleştirilen yatırımlar turizmde güçlü bir potansiyele sahip Muğla’mızın turizmdeki marka değerini yükseltecek, turizmi 12 aya yayma hedefimize katkı sağlayacaktır. Turnuvaya katılan tüm golf severleri kutluyorum” dedi.

Program, ödüllerin dağıtımı ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.