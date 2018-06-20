Göltürkbüküspor yeşil sahalara Büyükşehirle terfi etti

Bodrum Göltürkbükü Spor Kulübü Başkanı Sabri Yüp, 15 yıldır toprak sahada oynayan sporcuların Büyükşehir Belediyesi’nin yenilediği spor tesisi ile modern bir sahaya kavuştuğunu söyledi ve Göltürkbükü’ne yapılan sahanın diğer spor kulüpleri tarafından da kullanılarak birlikteliğin sağlandığını belirtti. Muğla’ya, ilçelerine, mahallelerine yaptığı hizmetler için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür plaketi ve kulübün flamasını taktim etti.

Göltürkbükü Spor’un 46, Gündoğan Spor’un 64 sporcusunun yararlandığı spor tesisinin Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa sürede yapılarak hizmetlerine sunulduğunu söyleyen Gündoğan Spor temsilcisi Tanju Çakıcı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün spor temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda 7 Ekim 2017’de sahanın yapılacağını söylediğini ve sözünü tuttuğunu belirtti. Amaçlarının ve hedeflerinin bir olduğunu söyleyen Tanju Çakıcı Göltürkbükü sahası ve spora destekleri için Başkan Gürün’e teşekkür etti.

“Ektiğimiz hizmet tohumları meyvesini veriyor”

Muğla’ya yaptıkları hizmetlerden, projelerden vatandaşların memnuniyetinin ve hizmetlerin meyvesini vermesinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yaşadıkları şehir Muğla’nın hizmetin en iyisini hak ettiğini belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Muğla Seydikemer Seki’den Bodrum Turgutreis’e kadar uzanan geniş ve eşsiz bir coğrafya. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin ihtiyacı hizmetleri ve vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri kısa sürede hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda yapılan hizmetlerimizin, ektiğimiz hizmet tohumlarımızın meyvesini vermesi bizleri ayrıca gururlandırıyor. Muğla genelinde yaptığımız spor tesislerinde voleyboldan basketbola, futboldan, yüzmeye, okçuluktan satranca kadar sporcuların yetişmesi, Muğlamızı ve ülkemizi başarıyla temsil edecek jenerasyonların gelmesi öncelikli hedefimizdir. Spor yaparak yetişen, spor terbiyesi, centilmenliği, eğitimi ile büyüyen nesiller sporda ve ileriki hayatlarında daha başarılı bireyler olacaklardır. Ayrıca bu tesislerde farklı ilçelerden, mahallelerden sporcularımız bir araya geliyor, birlikte mücadele edip takım oluyorlar. Bu da hemşerilik duygularını arttırıyor. Bodrum Göltürkbükü ve Gündoğan Spor temsilcilerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ekim 2017’de başlattığı ve mayıs 2018’de tamamladığı çalışmalarla 772 bin 900 TL maliyetle Bodrum Göltürkbükü’nde toprak zeminli sahayı sentetik çim zemine dönüştürerek FİFA standartlarında bir tesisi Muğla’ya kazandırdı.