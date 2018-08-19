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19 Ağustos 2018 13:39

Görme engelli öğretmenin bungee jumping heyecanı

Doğuştan görme engeli öğretmen Selami Çiftçi (32), Muğla’nın Seydikemer ilçesinde "bungee jumping" yapmanın heyecanını yaşadı.

Görme engelli öğretmenin bungee jumping heyecanı

19 Ağustos 2018 13:39


Antalya’nın Elmalı ilçesinde Türkçe öğretmenliği yapan Çiftçi, tatil için Muğla’nın Fethiye ilçesinde geldi.


Saklıkent Kanyonu önündeki Karaçay Deresi’nin yanındaki alanda yapılan bungee jumping aktivitesine katılan Çiftçi, bir vince bağlı bulunan platformla 50 metre yüksekliğe çıkarıldı.


Çiftçi, 50 metre yükseklikte atlama yapmadan önce bir süre kaval çaldı. Daha sonra atlayış yapan Çiftçi havada türkü söyledi. Çiftçi heyecan dolu anlarını, eline bağlanan aksiyon kamerasıyla kaydetti.


Gazetecilere açıklama yapan Çiftçi, 3 yıl önce de Babadağ’dan yamaç paraşütüyle uçuş yaptığını ve havada kaval çaldığını, daha önce de parasailing ve rafting de yaptığını söyledi.


Bungee jumping yaparken çok heyecanlandığını ifade eden Çiftçi, “Bu gibi etkinliklerde kaval çalışıyorum. Bu videolarımı da sosyal medya hesaplarımdan yayınlıyorum. Öğretmenlik ve müzisyenliği bir arada yapıyorum. Müzisyen olarak bir yerlere gelmek istiyorum. Hayalim bir albüm yapmak ve konserler düzenlemek. Toplumda engellilere karşı “yapamaz, edemez” gibi bir önyargıların var. Mesleğimin öğretmenlik olduğunu söylediğinde inanmayan insanlarla karşılaşıyorum” diye konuştu.


Evde oturmanın engellilere hiçbir şey kazandırmayacağını ifade eden Çiftçi, engellilerin sokağa çıkıp farklı etkinliklere katılması gerektiğini dile getirdi.




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