Gözler ormanda, ekipler alarmda

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, tatilcileri piknik ateşi yakmamaları konusunda uyardı.

Yüzde 68’i ormanlarla kaplı Muğla’da her gün çıkan küçük çaplı orman ve anız yangınları ekiplerin anında müdahalesi ile kontrol altına alınıyor. Bölgede bulunan 56 yangın gözetleme kulesindeki personel 24 saat boyunca dürbünlerle ormanları sürekli kontrol altında tutuyor. Kuledeki görevliler, bölgelerde en küçük bir duman görülmesi durumunda yer ekiplerini harekete geçiriyor.

"Orman yangınları için çok kritik bir döneme girdik"

9 günlük Kurban Bayramı tatiline gelecek tatilcileri ateş ve piknik konusunda uyaran Bölge Müdürü Çelik, orman yangınları açısından da çok kritik bir döneme girdiklerini açıkladı. Çelik, "Muğla Orman Bölge Müdürlüğümüzün sorumluluk alanının yüzde 68’i ormanlarla kaplı. Bu ormanları korumak bizim görevimiz. 24 saat esasına göre nöbetimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Bayram tatilinde bizim bayram yapma gibi bir şansımız yok, çünkü görevimizin başındayız. Dönem itibari ile Eylül ayına yaklaştık ama nemin düştüğü, rutubetin düştüğü, rüzgarın arttığı, hele hele kuzey rüzgarlarının bol miktarda olacağı bir dönemdeyiz. Bu dönem de bizim için en tehlikeli dönem. Dolayısı ile nöbetteyiz ve görevimizin başındayız. İnşallah zararsız, yangınsız bir bayramı atlatırız. İnsanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

"Teyakkuzda olmamız gerekiyor"

Kurban Bayramı tatili için Muğla’ya gelecek vatandaşları da uyaran Orman Bölge Müdürü Çelik, "9 gün bayram tatili ilan edildi. Biz ormancılar için maalesef tatil diye bir şey yok. Milli servetimizi ormanlarımızı beklememiz gerekiyor. Teyekkuzda olmamız gerekiyor. Ağustos ayı itibari ile nemlerin düştüğü bir dönemdeyiz. Bu dönemin tatil olması sebebiyle yurt içinden ve yurt dışından seyahat eden ziyaretçilerimiz olacak. Seyahat ederken araçlarından sigara izmariti atmalarını istemiyorum. Çünkü attıkları her sigara izmariti bize büyük bir külfet ve büyük bir zarar veriyor ve maalesef canımız yanıyor. Tatile gelen ziyaretçilerimizin her yerde ateş yakmalarını istemiyoruz. Sadece piknik alanı olarak belirlenen alan varsa burada ateş yaksınlar ki yakmamaları en iyisidir. Çünkü bıraktıkları her ateş bize zarar olarak ormanlarımızın yanması için bir etken oluşturuyor. Bunları özellikle gelen ziyaretçilerimizden ısrarla istiyoruz" dedi.