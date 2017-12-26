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26 Aralık 2017 16:08

Gran Fondo Nisan ayında Marmaris’te gerçekleşecek

Yıllardır kesintisiz olarak bisiklet yarışlarına ev sahipliğini başarıyla sürdüren Marmaris, bölgede bisiklet kullanıcıları için oluşturduğu rotalar ve şehiriçi bisiklet yollarıyla da uzmanların dikkatini çekiyor.

Gran Fondo Nisan ayında Marmaris’te gerçekleşecek

26 Aralık 2017 16:08


Marmaris 2018 yılının Nisan ayında Grand Fondo uzunyol bisiklet etkinliğe yine ev sahipliği yapacak.


Geçtiğimiz senelerde Kapodokya, Çeşme, İstanbul ve Antalya şehirlerinde gerçekleşen “Gran Fondo” bölgemizde ilk defa gerçekleşecek.


Gran Fondo amatör bisikletçilere açık uzun yol bisiklet yarışlarına verilen isimdir. İsmi "Gare di fondo" yani ‘Mesafe yarışları’ deyiminden gelen bu yarışlar, çogunlukla, katılımcıların yaş ve düzeyine göre, aynı parkurda ama farklı mesafe ve zorluk düzeyinde organize ediliyor. Farklı mesafelerdeki yarışlar ‘Gran Fondo’, ‘Mezzo Fondo’ ve ‘Fondo’ olarak adlandırılır.


Avrupa’da yıllar boyunca oldukça popüler hale gelen geniş katılımlı ‘GranFondo’ bisiklet yarışları, diğer kıtalara da yayılmayı ve yoğun ilgi görmeyi başarmıştır. Yarışmaya katılanların tamamı amatör bisiklet kullanıcılarından oluşmaktadır. Profesyonel lisansı olanlar yarışlara katılamamaktadır.


Bölgemizde düzenlenecek olan yarışlar iki parkurdan oluşmaktadır;


1. Parkur (kısa parkur): 57 Km. Marmaris-Hisarönü-Orhaniye-Turgut-Bayır-Osmaniye- İçmeler-Marmaris


2. Parkur (uzun parkur): 97 Km. Marmaris-hisarönü-Selimiye-Bozburun-Söğüt-Bayır-Osmaniye-İçmeler- Marmaris




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