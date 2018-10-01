GTO heyeti Marmaris'e geldi

Marmaris ve Gaziantep arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için Gaziantep Ticaret Odası'ndan (GTO) yirmi beş kişilik bir heyet ilçeye geldi.

Haftasonunu Marmaris'te geçiren heyet, ilçeyi yakından tanıma fırsatı buldu. Heyeti Marmaris Belediyesi adına Başkan Yardımcıları Sedat Kirt ve İsmet Kamil Öner karşıladı. Belediye yetkilileri ile birlikte Yat Limanı ve Marmaris Kalesi'ni gezen Gaziantepli konuklar, ilçeye hayran kaldı. Aynı günün akşamı ise konuklar Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, Ticaret Odası yetkilileri, Getob ve Türsab temsilcileri ile yemekte buluştu. İki şehir arasındaki karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi adına projelerin konuşulduğu gecede Marmaris'te “Gaziantep Kültür Günleri” düzenlenmesi yönünde görüş birliğine varıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi mezunu olduğu belirten Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Marmaris'i yakından tanıdığını ve iki bölge arasında yapılacak her türlü işbirliğini desteklediğini ifade etti. Başkan Mehmet Tuncay Yıldırım'a, Marmaris Belediyesi adına plaketi, Başkan Yardımcısı Sedat Kirt sundu.