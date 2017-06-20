Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 12:21

Güllük Plajında denizden çıkanlar şaşırttı

Muğla Milas’ın Güllük Mahallesi’nde yapılan deniz temizliğinde çıkanlar, görenleri hayrete düşürdü.

Güllük Plajında denizden çıkanlar şaşırttı

20 Haziran 2017 12:21

Denizden, araba lastiğinden tencereye kadar birçok atık malzeme çıkarıldı.


Turizmin gözde tatil merkezlerinden Milas’a bağlı Güllük Mahallesi’nde yapılan deniz temizliğinde çıkan malzemeler, görenleri hayrete düşürdü.


Kordon boyunca çalışmaları gerçekleştiren 3 kişilik dalış ekibi, deniz dibini temizledi. Güllük Liman Başkanlığı koordinatörlüğünde yapılan temizlik çalışmasına; Sürsan Su Ürünleri dalgıç ekiplerinin yanı sıra Milas Belediyesi temizlik elemanları da destek verdi.


Yaklaşık 3 saat su altında kalan ekip; deniz dibinden onlarca araba lastiği, plastik ve cam şişeler, çaydanlık, tencere, soba borusu, hatta bir kamyon lastiği ve alışveriş sepeti çıkardı.


Dalış yapan dalgıçlar, "Sorumsuz kişiler tarafından denizlerimize atılan bu atıklar son derece tehlikelidir. Ayrıca suda yıllar boyunca kaybolmuyorlar" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    35°C
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:34
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!