Güllük Plajında denizden çıkanlar şaşırttı

Denizden, araba lastiğinden tencereye kadar birçok atık malzeme çıkarıldı.

Turizmin gözde tatil merkezlerinden Milas’a bağlı Güllük Mahallesi’nde yapılan deniz temizliğinde çıkan malzemeler, görenleri hayrete düşürdü.

Kordon boyunca çalışmaları gerçekleştiren 3 kişilik dalış ekibi, deniz dibini temizledi. Güllük Liman Başkanlığı koordinatörlüğünde yapılan temizlik çalışmasına; Sürsan Su Ürünleri dalgıç ekiplerinin yanı sıra Milas Belediyesi temizlik elemanları da destek verdi.

Yaklaşık 3 saat su altında kalan ekip; deniz dibinden onlarca araba lastiği, plastik ve cam şişeler, çaydanlık, tencere, soba borusu, hatta bir kamyon lastiği ve alışveriş sepeti çıkardı.

Dalış yapan dalgıçlar, "Sorumsuz kişiler tarafından denizlerimize atılan bu atıklar son derece tehlikelidir. Ayrıca suda yıllar boyunca kaybolmuyorlar" dedi.