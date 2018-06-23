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23 Haziran 2018 18:45

Güllük provokasyonundan 15 Temmuz şüphelisi çıktı

AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Yavuz Demir’in Güllük’teki seçim çalışmaları sırasında sözlü saldırıda bulunan kişinin, 15 Temmuz FETÖ’nün darbe girişimi sırasında, sela okunmasına müdahale etmek için cami imamına saldıran asker emeklisi F.

Güllük provokasyonundan 15 Temmuz şüphelisi çıktı

23 Haziran 2018 18:45

Ö. olduğu ortaya çıktı.


AK Parti Muğla Milletvekili Adayı M. Yavuz Demir’in, Güllük mahalle pazarında bir vatandaşla tartıştığı görüntülerin gündeme gelmesinin arkasında 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütünün 2016 yılında darbe girişimine karşı camilerden sela okunması sırasında imama sözlü saldırıda bulunan F.Ö. olduğu belirlendi.


Medyaya yansıtılmayan görüntülerde, F.Ö.’nün cumhurbaşkanı ve Yavuz Demir’e hakaretlerinin ardından son olarak “24 Haziran’dan sonra sizi zaten alacaklar” ifadesini kullandığı ve ardından tartışma başladığı öğrenildi.


Demir’e sözlü saldırıda bulunan kişinin iddia edildiği gibi pazar esnafı değil, emekli bir albay olan F.Ö. olduğu ortaya çıktı. F.Ö’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Güllük Camii’nden sela okunması sırasında, buna müdahale ederek sela okunmasını engellemeye, cami görevlisi Zafer Ö.’yü darp etmeye çalıştığı, sözlü hakaretlerde bulunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Tüm vatandaşlarımı meydanlara bekliyorum’ çağrısına uyarak sokağa çıkan kişilerin müdahalesiyle amacına ulaşamadığı belirlendi. F.Ö.’nün sosyal medya hesaplarında da sık sık yönetime hakaret içeren ve aşağılayıcı ifadeler kullandığı görüldü.


Bilindiği gibi Demir, söz konusu saldırıya ilişkin yasal haklarını kullanacağını açıklamıştı.




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