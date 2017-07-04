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04 Temmuz 2017 09:03

Gülşen eski formuna kavuşmaya başladı

Ünlü sanatçı Gülşen, Bodrum’da bulunan bir mekanda sahne aldı.

Gülşen eski formuna kavuşmaya başladı

04 Temmuz 2017 09:03

Doğumun ardından eski formuna kavuşan Gülşen bir an olsun yerinde durmadı.


Kocası Ozan Çokaloğlu ile birlikte Pasha Clup’te sahne alan ünlü sanatçı Gülşen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Söylediği şarkılarla hayranlarını coşturan Gülşen’in doğum yaptıktan sonra yavaş yavaş eski formunu yakalamaya başladığı görüldü. Hareketli parçalar söyleyen Gülşen bol bol dans şov yaptı.


Siyah tül bir elbise giyen ünlü sanatçıyı dinlemeye ise yaklaşık bin 500 kişi geldi. Kulüpte izdiham oluşurken Gülşen ise 2 saat boyunca sahnede kaldı. Gülşen’in fotoğrafını çekmek isteyen hayranları ise birbirleriyle yarıştı. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı Gülşen şarkı söylerken eşi DJ Ozan Çolakoğlu ise şarkılarına eşlik etti.




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