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14 Temmuz 2018 03:28

Gülşen’in beyaz tül elbisesi, parıltılı çizmeleri konsere damga vurdu

Bodrum antik tiyatroda konser veren ünlü pop sanatçısı Gülşen söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu.

Gülşen’in beyaz tül elbisesi, parıltılı çizmeleri konsere damga vurdu

14 Temmuz 2018 03:28

Gülşen’in giydiği beyaz tül elbise ve parıltılı çizmeleri ise konsere damgasını vurdu.


Bodrum antik tiyatroda halk konseri veren ünlü sanatçı Gülşen söylediği şarkılarla hayranlarını unutulmaz bir akşam yaşattı. Yaklaşık 3 bin kişinin izlemeye geldiği konserde adım atacak yer kalmadı. Yaklaşık 2 saat boyunca şarkı söyleyen ünlü sanatçı dans ekibi ile yaptığı şov ise büyük beğeni topladı. Konser öncesi heyecanlı olduğunu söyleyen Gülşen, Bodrum’u çok sevdiğini ve antik tiyatroda halk konseri vermenin ayrı bir duygu olduğunu açıkladı.


Albümündeki birçok parçayı hayranları ile birlikte söyleyen Gülşen giydiği cesur kıyafeti ise dikkatlerden kaçmadı. Mini beyaz bir tül elbise giyen ünlü sanatçının parıltılı çizmeleri ise göz kamaştırdı.




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