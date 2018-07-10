Gündoğan halkından Başkan Kocadon’a teşekkür

Gündoğan Mahalle Muhtarı Ali İneci ile Gündoğan Mahallesi’nde yerli ve yabancı vatandaşlara farklı sektörlerde hizmet veren esnaflar Şehmus Özay, Mustafa Özçelik, Hüseyin Akbaş, Coşkun Mutluay, Mehmet Bakış, Bilal Yoldemir ve Ali İhsan Tepe’den oluşan heyet Başkan Kocadon’u makamında ziyaret etti.

Mehmet Kocadon önderliğinde Bodrum Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenleme çalışmaları sayesinde Gündoğan Mahallesi’nin rahat bir nefes aldığını belirten mahalle muhtarı Ali İneci, “Tüm Gündoğan esnafı ve mahalle sakinlerimiz adına yapmış olduğunuz bu hizmetler için size ve ekiplerinize teşekkür ederim” dedi.

Sohbet havasında geçen ziyaret sonunda aralarında yaşça en büyük “Terzi Mustafa” lakaplı Mustafa Özçelik, Başkan Kocadon’a tüm Gündoğan Mahallesi adına teşekkür plaketi takdim etti.