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27 Haziran 2018 12:27

Gündoğan ve Göltürkbükü spor kulübü yöneticilerinden ziyaret

Gündoğanspor ve Göltürkbüküspor kulüp yöneticileri, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u ziyaret etti.

Gündoğan ve Göltürkbükü spor kulübü yöneticilerinden ziyaret

27 Haziran 2018 12:27


Bodrum Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete, Gündoğanspor Kulübü Başkanı Hasan Hüseyin Tepe, Yönetim Kurulu Üyesi ve Gündoğan Mahalle Muhtarı Ali İneci ile Teknik Sorumlu Tanju Çakıcı, Göltürkbüküspor Kulübü Başkanı Sabri Yüp ve başkan yardımcısı Muzaffer Karadaş ile yeni yönetim kurulu üyeleri, kulüp genel sekreteri Tanju Çakıcı ve üye Sait Doyan katıldı.


Gündoğanspor Kulübü’nde Teknik Sorumlu ve Göltürkbüküspor Kulübü’nde ise Genel Sekreter olarak görev yapan Tanju Çakıcı, “Her iki kulübümüzün yöneticileri olarak Bodrum Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon’a, kulüplerimize vermiş olduğu destekler için teşekkür ziyaretinde bulunduk. Kendisine her iki kulübümüzün gelecek sezon planlaması hakkında bilgiler verdik. Bu ziyaret ayrıca Göltürkbüküspor Kulübü yeni yönetim kurulunun da tanışma ziyaretiydi. Gündoğanspor’da 46 ve Göltürkbüküspor’da da 64 lisanslı sporcumuz bulunmakta. Toplam 110 lisanslı gencimizin daha rahat ve elverişli ortamlarda antrenman yapmalarını sağlayarak spora ve sağlıklı yaşama teşvik eden Sayın Kocadon’a tekrar teşekkür ederiz” dedi.


Ziyarette Göltürkbüküspor kulüp yöneticileri, Başkan Kocadon’a spora verdiği desteklerden dolayı bir teşekkür plaketi takdim etti.


Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum’daki spor ile ilgilenen gençlerin hem ülkemizde hem Avrupa’da hatta bazılarının da dünya çapında şampiyonluklar elde ederek, Bodrum’un adını en iyi şekilde duyurduklarını ve temsil ettiklerini ifade etti. Başkan Kocadon, her iki kulübe de başarılar dileyerek, sağlıklı nesiller yetiştirmek için Bodrum’da spora ve sporcuya desteklerinin her zaman olduğu gibi devam edeceğini söyledi.




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