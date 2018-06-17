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17 Haziran 2018 15:28

Gündüz sahiller, gece eğlence mekanları doldu taştı

Ramazan Bayramı için Bodrum’u tercih eden tatilciler, gündüzleri sahillere geceleri ise eğlence mekanlarına akın etti.

Gündüz sahiller, gece eğlence mekanları doldu taştı

17 Haziran 2018 15:28


Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar Türkiye’nin birçok noktasından Güney Ege’ye akın etti. Yerli turistlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri de Bodrum oldu. Gündüz saatlerinde Bodrum plajlarını dolduran tatilciler, geceleri ise eğlence mekanlarına akın etti. İlçede faaliyet gösteren eğlence mekanları ve oteller de tatilciler için farklı programlar hazırladı. Gümbet Barlar Sokağı’nda faaliyet gösteren ilçenin en ünlü gece kulüplerinden Pasha Club’ta da yerli ve yabancı turistler doyasıya eğlendi. Dj performansı eşliğinde dans eden tatilciler, unutulmaz bir gece yaşadı. Mekanda dans gösterisi sunan ’Pasha Team’ adlı grup ise dansları ile büyük beğeni topladı. Dans gösterisini büyük heyecanla takip eden davetliler, o anları cep telefonları ile kaydetti.


Dünyaca ünlü Gümbet Barlar Sokağı’nda bayram boyunca adım atacak yer kalmadı. Birçok eğlence mekanı gece yarısı izdihamdan dolayı kapılarını kapattı. Binlerce tatilci eğlence mekanlarını doldurarak sabahın ilk ışıklarına kadar doyasıya eğlendi.




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