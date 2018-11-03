Güney Afrikalı zeytincilerin ‘Memecik' ilgisi

Yüksek kalitede zeytinyağı veren Memecik zeytininin ağaçtan toplanmasından sıkımına ve paketlenmesine kadar olan süreci incelemek için gelen üç Güney Afrikalı kadın Muğla Ticaret Borsasındaki Zeytinyağı Duyusal Analiz Laboratuarında Memecik zeytinin tadımını gerçekleştirdi.

İki ülkenin zeytinyağlarının tadımı yapıldı

Türkiye'ye zeytin ve zeytinyağı üretici Ayşe Aktül Schafer ile Güney Afrika'da tanıştıktan sonra kaliteli zeytinyağı üretimini merak eden Theresa Louw, Marlene de la Harpe ve Reni Hildenbrand, Zeytinyağı Duyusal analiz Laboratuarında iki ülkenin zeytinyağı kalitelerinin tadımını gerçekleştirdiler. Memecik zeytinyağının tadı ve kokusunu tadan Güney Afrikalı zeytin ve zeytinyağı üretici ile tadımcıları zeytin ve zeytinyağı çeşitlerini hakkında bilgi aldılar.

“Güney Afrika Türk zeytinyağı için bir kapı olabilir”

Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş, “Özellikle Memecik zeytini çeşidinin dünyanın birçok bölgesinde yüksek puanlarla ödül alıyor olması birçok üreticiyi bu bölgeye çekiyor. Güney Afrika'dan gelen arkadaşlarımız da bu çerçevede geldiler. Hem kadim bir kültürü, binlerce yıllık zeytin kültürünü yerinde görmek, hem de kendi ülkelerinde yaptıkları ile bu ülkede yapılanları karşılaştırmak için buraya geldiler. Biz sempatik ilişkiler kurarak kendi yeteneklerimizi onlara göstermek ve o ülkede bir Türk pazarı oluşturmak istiyoruz. Özellikle Muğla'daki duble panel, eğitim salonları ve Muğla Ticaret Borsası'nın duyusal analiz açısından hazırlanmış olması etkileyici ve bu işe ne kadar önem verdiğimizi gösterdi. İnşallah ilerleyen süreçte iki ülke arasında bir köprü kurarız. Güney Afrika transit geçiş bölgesi olması nedeniyle de Afrika'nın alt kısmına kapı olarak kullanılabilecek bir ülke. Uzun vadede anlayabileceğimizi düşünüyoruz. Uzun vadede ülkemiz için hayırlı bir kapı açılacağı düşüncesindeyiz. Dış satımımızın artması gerekiyor ki ülkemizin gelirleri yükselsin” dedi.

Salamura ilgilerini çekti

Güney Afrika'da zeytin üreticisi ve tadımcısı Alman uyruklu Güney Afrikalı Renı Hıldenbrand, Türkiye'de zeytinyağı üreten Ayşe Aktül Schafer ile Güney Afrika'da tanıştıklarını ve kaliteli Türk zeytin ve zeytinyağına ilgi duyduklarını belirterek, “Muğla'ya geldiğimizden bu yana kullanılan araç ve gereçleri, zeytin hasadını inceledi ve amacımıza da ulaştığımızı gördük. Ülkenizde salamura zeytini yapılmakta ve zeytin çeşitleri bizim için çok çok iyi. Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı konusunda ülkemize çok şey katacağını umuyorum” dedi.